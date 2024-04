Unieke prestatie: Nina Sterckx behaalt olympische kwalificatie in twee verschillende gewichtsklassen

Gewichthefster Nina Sterckx uit Laarne heeft zich in Thailand gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in de -59kg-klasse. Eerder plaatste ze zich ook al voor de -49kg klasse. Een straffe prestatie dus van de nog altijd maar 21-jarige gewichthefster. Deelnemen op de Olympische Spelen in twee categorieën mag niet. Voor 1 mei moet Sterckx doorgeven in welke categorie ze gaat aantreden in Parijs. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws!