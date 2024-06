Twee zwaargewonden nadat auto tegen duiker in gracht belandt in Aalst

Zaterdagmorgen rond half zes vond er een zwaar ongeval plaats in de Bredestraat in Aalst. Een jonge bestuurder met een voorlopig rijbewijs reed samen met een passagier in de richting van Herdersem toen het mis liep. Om een nog onbekende reden verloor de jongeman de controle over zijn stuur en eindigde de auto met een zware klap in de berm. Het voertuig raakte een betonnen duiker en belandde op zijn dak. De twee inzittenden konden er nog op eigen kracht uit geraken, maar moesten met zware verwondingen naar het ziekenhuis worden overgebracht. De brandweerdiensten van Aalst en Lede kwamen ter plaatse en zorgden voor het opruimen van de beek. Die was door het ongeval vervuild geraakt. De straat was een tijdlang afgesloten voor het verkeer.