Twee bestelwagens botsen op gevaarlijk kruispunt in Zele

In Kruibeke is een aannemer gestart met het opbreken van de kasseien in de Bazelstraat, dat is de gewestweg N419 die dwars door het dorpscentrum loopt. De kasseien worden vervangen door asfalt.Het gemeentebestuur was vragende partij voor een heraanleg, want veel weggebruikers ergeren zich al jaren aan de kasseien. De putten en verzakkingen zorgen voor problemen. Door het vele en ook zware verkeer ontstaat er geluidsoverlast en daveren de woningen en appartementen langsheen de weg. De gladde kinderkopjes zorgen bij regenweer ook voor slip -en valpartijen. Voor de buurtbewoners is het wel nog even doorbijten, want tijdens de werken lopen omleidingen dwars door enkele rustige woonwijken heen. De werken zouden normaal klaar moeten zijn tegen half april.