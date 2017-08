Twee veulens zwaar verminkt door onbekenden in Sint-Pauwels

Aanslagen zoals gisteren op de Ramblas in Barcelona zijn helaas moeilijk of niet te vermijden. Dat zegt NV-A-politica Sarah Smeyers uit Aalst. Smeyers zetelt in de commissie die zich bezighoudt met het anti-terreurbeleid in ons land. We moeten ermee leren leven en alert blijven, zeker op lokaal niveau. Want hoe dichter we bij de mensen staan, hoe gemakkelijker radicalisering kan opgemerkt worden.