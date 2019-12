Omwonenden van de oude abdijschool in Dendermonde moeten zich geen zorgen maken over de plannen van Uplace. Volgens de projectontwikkelaar is er in de plannen zo veel mogelijk rekening gehouden met de aangelegen winkels en bewoners. Afgelopen vrijdag tekenden de stad Dendermonde en Uplace een contract over hun samenwerking. Nu is het nog aan Uplace om de omgevingsvergunning aan te vragen. Als dat rond is, kunnen ze rond februari beginnen met de afbraakwerken. Er komen zowel woon-eenheden, winkels als ondergrondse parkeerplaatsen.