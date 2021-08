De Vlaamse overheid is een nieuw onderzoek gestart naar mogelijke geurhinder van het pluimveeverwerkend bedrijf Empro in Dendermonde. U zag het gisteren in ons nieuws: de stad wil het bedrijf tijdelijk laten sluiten omdat het klachten blijft regenen. Maar uit metingen blijkt dat Empro zich wel degelijk aan de regels houdt en dat er amper sprake is van geurhinder. Daarom schakelt de Vlaamse overheid nu een gespecialiseerd labo in dat bijkomend onderzoek moet doen. Empro zelf is niet te spreken over de uithaal van het stadsbestuur.