Truckchauffeur stelt al rijdend GPS in en belandt in gracht naast E17

Op dit moment zijn de hulpdiensten nog altijd volop in de weer om de E17 vrij te maken, nadat een tankwagen daar kantelde in volle ochtendspits. Dat gebeurde ter hoogte van Haasdonk, in de richting van Gent. Die tankwagen ligt daar al sinds kwart voor acht deze ochtend dwars over de rijbaan, en heeft de hele dag voor heel veel problemen gezorgd. Volgens onze laatste informatie is de takeling achter de rug en is de brandweer nu bezig met het opruimen van de rijbaan. De takelwerkzaamheden konden pas gebeuren nadat de brandstof werd overgepompt van het wrak naar een andere tankwagen. Die klus was rond vijf uur in de namiddag geklaard. En daarna werd de tankwagen voorzichtig recht gezet. In totaal zijn de hulpdiensten zo'n 11 uur bezig geweest met deze moeilijke klus.