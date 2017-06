Adviesbureau AS4 uit Lokeren, gespecialiseerd in voedselveiligheid, kwaliteit en duurzaamheid, heeft een duurzaamheidscertificaat ontwikkeld. Het gaat om een Belgische primeur. Het certificaat garandeert de consument dat wat hij op zijn bord krijgt of koopt, op een ethisch correcte manier is geproduceerd. Bijvoorbeeld: dat er van kinderarbeid geen sprake is bij de leveranciers van de grondstoffen, of van fraude, en dat alle wettelijke regels rond dierenwelzijn en voedselveiligheid gerespecteerd worden. Na de recente schandalen in de voedingsindustrie moeten voedingsbedrijven nog meer bewijzen dat ze het vertrouwen van de consument waard zijn.