Tieners crashen in Nieuwerkerken, meisje van 14 sterft: "Zag haar borstkas nog bewegen"

In Sint-Niklaas is het iconische Sint-Nicolaasbeeld op de Grote Markt opnieuw gevandaliseerd. Het beeld in keramiek staat ondertussen al 23 jaar voor het stadhuis. In die periode is het al drie keer beschadigd geweest. Deze keer is de rechterhand van de sint vernield. De vandalen zijn gefilmd, want hun daden staan op camerabeelden. Die worden momenteel onderzocht door het parket van Oost-Vlaanderen.