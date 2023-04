Tielrodenaar Garry Hagger wordt 60 en brengt nieuwe single 'Kom Bij Mij' uit

We trekken naar Beveren. Want daar heeft Danzel binnenkort een afspraak met de geschiedenis. Of moeten we zeggen 'zijn geschiedenis'. De zanger uit Beveren speelt zo goed als ieder weekend voor duizenden mensen in Polen. Maar in eigen land, laat staan in eigen streek, treedt hij niet zo veel meer op. Maar binnenkort komt daar verandering in. Op 13 mei speelt Danzel samen met Soulbrothers en Sylver op de Puitenslagersfeesten. En met dat optreden keert Danzel terug naar zijn roots. Zijn repetitiekot in het Chirolokaal aan 't Congooken in Beveren.