Tielrode: Auto op dak op geparkeerde auto

We staan aan de vooravond van het eerste echte lenteweekend en dat is al een hele dag te merken aan het verkeer op de E40 richting Kust. Al van voor de middag staat er een kilometerslange file. Van Aalst tot in Merelbeke, waar werken plaatsvinden en daardoor is er één rijstrook versperd. Het Agentschap Wegen en Verkeer had de werken in de paasvakantie gepland, omdat er dan normaal gezien minder verkeer is. Maar door het voorspelde goede weer is dat dus niet het geval. Wie naar de zee wil dit weekend neemt dus misschien beter de trein. De NMBS legt extra treinen in.