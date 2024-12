In Pollare, bij Ninove, hebben ze wel iets heel speciaals in de Sint-Kristoffelkerk. De jaarlijkse kerststallententoonstelling is er dit jaar eentje om van te smullen. Letterlijk dan, want een aantal kerststallen zijn gemaakt uit snoep, groenten of koekjes. In toaal staan er bijna 200 kerstallen vanuit alle werelddelen. Sommigen zijn geschonken, andere dan weer zelf gemaakt.