In het Rozekesbos in Aalst hebben onbekenden een standbeeld vernield. Het beeld was onderdeel van het project 'Kerkschatten op straat' van de Erfgoedcel Denderland. Sinds vorig jaar staat het in het Rozekesbos, als herinnering aan de verdwenen Abdij ter Rozen. Het was de bedoeling dat inheemse wilde rozen over het beeld zouden groeien. Maar van het beeld schiet behalve een struikje weinig over, ondanks de stevige betonnen sokkel. Wie er achter de feiten zit, is voorlopig nog onbekend.