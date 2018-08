Ark van Pollare verhuist naar Lennik

De opmars van de giftige blauwalgen is voorlopig nog niet te stuiten. De cyanobacteriën zijn nu ook boven water gekomen in Geraardsbergen en in Beveren. In Geraardsbergen is dat op de Marke, in Beveren op de Noord-Zuidverbinding in deelgemeenten Verrebroek en Kieldrecht. De burgemeesters van beide gemeenten hebben een zogenoemd captatieverbod uitgevaardigd. Dat wil zeggen dat het voor landbouwers verboden is om water uit de beken te halen. Vissen wordt ten stelligste afgeraden en ook pootjebaden of in het water spelen is verboden. Blauwalgen kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken bij mens en dier. Als het weer droog blijft, dan kan het probleem ook nog wel een tijdje aanhouden.