In Aalst verzamelen op dit moment honderden mensen aan het Sint-Jozefscollege. Dat is de school van Celio, de jongen van 11 die eergisteren werd doodgereden door een vrachtwagen. De mensen trekken in groep naar de parking van de Tereos fabriek. De plaats waar het tragische ongeval gebeurde. Nick De Backer is voor ons in Aalst. Nick,ik neem aan dat iedereen daar nog erg aangeslagen is?