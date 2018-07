Het is natuurlijk niet alleen droog, het is op de koop toe ook nog eens zeer warm. In heel Vlaanderen is het hitteplan van kracht, maar in Zottegem gaan ze nog een stapje verder door ook nog eens lokaal hittemaatregelen te nemen. Zo is er een noodnummer in werking waar iedereen kan naar telefoneren. Aan de inwoners wordt gevraagd om extra aandacht te hebben voor kwetsbare personen. Indien nodig komen medewerkers van het OCMW langs met extra drinkwater.