Surrealistische editie van Bloemencorso trekt door de straten van Sint-Gillis-Dendermonde

De 73ste editie van de Bloemencorso is deze namiddag door de straten van Sint-Gillis-bij-Dendermonde getrokken. Het was deze keer wel wat meer een natuurcorso dan eentje met bloemen. Want de groepen hadden een pak minder dahlia's ter beschikking om hun wagens te versieren. Slechts 150.000 in plaats van ongeveer een miljoen. Maar dat lieten de corsogroepen niet aan hun hart komen. Ze hebben zich van hun creatiefste kant laten zien om het thema 'wa is da?' tot leven te wekken. Met dit prachtige weer kwamen heel wat mensen kijken.