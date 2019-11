Supporters schreeuwen Lode de Roover naar overwinning

Sint-Lievens-Houtem wordt weer helemaal ingepalmd door de jaarmarkt. Met zo'n 800 koeien en 1000 paarden zetten ze daar weer records neer. Want een veemarkt die langer dan één dag duurt, is uniek in ons land. Je kan er de dieren bewonderen en ook genieten van lokale specialiteiten in de thematent. En al een geluk dat die er is, want de jaarmarkt is van start gegaan onder erg druilerig weer.