Stormweer: Geraardsbergen sluit parken, Zottegem annuleert autovrije zondag

Er wordt zondag hevige wind en regenval verwacht en dat heeft enkele stads- en gemeentebesturen er al toe aangezet om maatregelen te nemen. Zo zullen in Geraardsbergen de parken en bossen worden afgesloten. En in Zottegem worden alle activiteiten in het kader van de autovrije zondag afgelast. Dat gebeurt uit veiligheidsoverwegingen in samenspraak met politie, brandweer en de veiligheidscel. Ook de langverwachte Rainbow Run gaat niet door. In het parcours zijn er 2 doortochten in een bos voorzien en de aankomst ligt in het Egmontpark. Veel te gevaarlijk dus, zegt de burgemeester. Naast de geplande activiteiten wordt zondag in het centrum ook de Autovrije zone opgeheven.