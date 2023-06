Motorrijder zwaargewond na crash in Steenhuize-Wijnhuize

In Haaltert is in de nacht van vrijdag op zaterdag een oude mobilhome in de vlammen opgegaan. Het vuur werd iets voor vier uur opgemerkt in de Achterstraat. Er zijn geen gewonden gevallen, maar van het voertuig zelf blijft er amper nog iets over. De vlammen sloegen vrij snel meters hoog. De brandweer van Aalst en Denderleeuw kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Wat de brand precies heeft veroorzaakt is nog onduidelijk. Voorlopig wordt er uitgegaan van een technisch defect.