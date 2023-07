Markante zitbank met adembenemend zicht in Steenhuize-Wijnhuize

Onze streek heeft de festivalzomer nu echt wel op gang getrapt. 35.000 festivalgangers zakten af naar Hamme, waar Fantasia Festival voor het eerst niet één maar twéé dagen vulde met dancemuziek. Heel wat grote namen in het genre hebben het beste van zichzelf gegeven, zoals Regi en DJ Afrojack. Dé headliner van het weekend was zonder twijfel Dimitri Vegas and Like Mike. Dat de broers in Hamme staan, is uitzonderlijk. Want het enige andere festival dat ze hier in hun thuisland spelen, is Tomorrowland.