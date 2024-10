Muurschildering van Case Maclaim in Steenhuize: een eerbetoon aan vrijwilligers

In Herzele is een nieuwe muurschildering te bewonderen. In deelgemeente Steenhuize heeft streetartkunstenaar Case Maclaim zich een week lang mogen uitleven om deze mural te realiseren. Deze Duitse artiest heeft eerder ook al de bekende muurschildering van Sanda Dia gemaakt, in Leuven. Met de muurschildering in Herzele wilt het bestuur een eerbetoon brengen aan alle vrijwilligers in de gemeente. En dus prijkt het kunstwerk ook toepasselijk op de zijgevel van volleybalclub De Griffoenen.