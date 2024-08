Steekpartij in Sint-Niklaas: drie jongeren gewond, jongen van 17 opgepakt

In Sint-Niklaas zijn gisteravond bij een steekpartij drie jongeren gewond geraakt, van wie één levensgevaarlijk. Een 17-jarige jongen is opgepakt. Hij zal voorgeleid worden voor de jeugdrechter, zegt het parket Oost-Vlaanderen. De feiten gebeurden rond 21.00 uur in het centrum van Sint-Niklaas. De betrokkenen hadden eerst een discussie op café, die ontaardde in een steekpartij op straat. Drie jongeren raakten gewond. Het gaat om twee jongens van 16 jaar oud en een 19-jarige. Een van de 16-jarigen werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte, een 17-jarige, ging op de vlucht, maar werd later gevat. Hij zal voorgeleid worden voor de jeugdrechter in Dendermonde, die een gepaste maatregel zal opleggen. De aanleiding voor de discussie is nog niet duidelijk, zegt het parket.