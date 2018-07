Steeds minder jongeren willen leider of monitor worden

Het voorlopig enige Belgische slachtoffer die gestorven is bij de de verwoestende bosbranden in Griekenland is een 63-jarige man uit Aalst. Hij was met zijn zoon van 13 jaar oud op vakantie in Mati. Ze zijn samen gevlucht voor het vuur, maar mekaar kwijt gespeeld. De zoon overleefde de brand wel, en herstelt in een Grieks ziekenhuis. De jongen is wel in schock. De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken staat de familie van de overleden man bij en ook de stad Aalst probeert al het nodige te doen.