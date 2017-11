Nieuws Stationsgebouw kopen? Dat van Haaltert staat te koop voor 140.000 euro.

Als u graag eens een exclusief stukje vastgoed op de kop wil tikken, dan is het stationsgebouw van Haaltert misschien een buitenkansje. Het staat namelijk te koop voor 140.000 euro. De NMBS doet het 19de eeuwse beschermde monument van de hand. De loketten zijn al enkele jaren dicht, reizigers kunnen hun vervoersbewijs kopen aan een automaat. De NMBS heeft wel nog plannen om de parking te vernieuwen. Er komen 200 parkeerplaatsen, een nieuwe fietsenstalling, en een nieuwe wachtruimte. De nieuwe eigenaar zit dus meteen in het nieuw. Instelprijs is 140.000 euro. De hoogste bieder wordt eigenaar van het gebouw.