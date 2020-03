Bent u de stilstand in dit land ook beu? Met die vraag is sp.a-voorzitter Conner Rousseau vandaag naar de Grote Markt van Sint-Niklaas getrokken. Rousseau wilde met de mensen een gesprek aangaan over onze pensioenen, veiligheid en klimaat. Hij bezoekt dit jaar zo'n 15 markten en zijn thuisstad Sint-Niklaas was de eerste. De actie heeft veel weg van een verkiezingscampagne, maar dat is het volgens de partijvoorzitter hoegenaamd niet.