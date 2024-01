Bestuurster zet wagen net op tijd aan de kant, maar auto brandt volledig uit

In Schoonaarde, bij Dendermonde, is vanochtend een auto volledig uitgebrand. De bestuurster sloeg met haar auto de Moleneindestraat in, toen ze rook opmerkte aan haar voertuig. Ze zette de auto meteen aan de kant en wou het vuur zelf blussen, maar de vlammen sloegen toen al uit de motorkap. De brandweer van Berlare en Dendermonde kwamen ter plaatse, maar ook zij konden niet verhinderen dat de auto volledig in de vlammen opging. Hoe de brand precies is kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk.