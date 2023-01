Snackbar De Bus op pad in Waaslandhaven met warme worstenbroden en appelbollen

Het is vandaag Verloren Maandag. De dag waarop heel veel Waaslanders appelbollen en worstenbroden eten. Een traditie die uit Antwerpen is overgewaaid. Ook heel wat bedrijven in de Waaslandhaven trakteren dan graag hun personeel op de lekkernijen. Want de dokwerkers die lusten dat wel. Dat zagen we ook in Snackbar De Bus, in Kallo. Daar was het alle hens aan dek om de vele bestellingen warm op hun bestemming te krijgen.