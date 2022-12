Sluiting dreigt voor volkscafé in Tielrode na reeks bouwovertredingen

Ja u hoorde het de burgemeester al zeggen: om de getroffen bewoners te helpen worden er door verschillende mensen intussen ook al solidariteitsacties opgestart. Kim, één van de buurtbewoners, is daar één van. Ze woont in dezelfde straat en is enorm aangedaan door wat er gebeurd is. Ze is daarom meteen met ook een hulpactie gestart. In samenwerking met het sociaal huis gaat ze spullen inzamelen. Wie kledij, meubels of andere bruikbare zaken kwijt kan voor noodhulp, die kan een mailtje sturen naar onderstaand adres. Alle hulp is welkom, zegt Kim.