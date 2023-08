Slechte staat van Dendermondsesteenweg in Kalken en Overmere leidt tot geluidsoverlast

De aangekondigde wegenwerken op de N16 zorgen voor heel wat verkeershinder in Sint-Niklaas. Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt de komende drie weken het wegdek vanaf de Parklaan in Sint-Niklaas tot aan de Hoogkamerstraat in Temse. Tijdens de werken is de gewestweg altijd in één richting afgesloten. En dat zorgde vandaag meteen voor file. Vooral op de Parklaan en de N70 was het aanschuiven om de rotonde aan het zwembad op te rijden. Automobilisten moeten een omleiding volgen, die via de N70 en de N41 gaat. Ook de bussen van De Lijn volgen een omleiding.