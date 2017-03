Vannacht is een bejaarde man om het leven gekomen na een brand in zijn villa in de Bosstraat in Belsele. Zijn vrouw liep zware brandwonden op. Tot twee uur deze middag was de brandweer nog aan het nablussen. Ook het afstappingsteam van het parket en de gerechtelijke politie kwamen ter plaatse. De brand ontstond iets over twee uur. De buren werden gewekt door het geknetter en belden de hulpdiensten. Ze probeerden eerst zelf nog het vuur te blussen en troffen de bewoners aan op de grond, naast de woning. Het ouderpaar was dus zelf nog buiten geraakt, maar ze waren zwaar gewond. Een ambulance bracht de twee nog naar het ziekenhuis, maar de man overleed. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.