Sint-Gillis-Waas: Motorcrosser kritiek na crash tegen boom

Vanochtend is er opnieuw een voertuig ingereden op een file op de E17. Zoals u weet wordt er gewerkt in Gentbrugge. Door die werken stond er een file in de richting van Gent tot in Lokeren. Daar is het ongeval gebeurd. Een kleine vrachtwagen met Poolse nummerplaat is daar ingereden op een tankwagen die stond aan te schuiven. De klap was hevig, maar toch kon de chauffeur zichzelf nog bevrijden. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De tankwagen, die geladen was met palmolie, raakte bijna niet beschadigd. De brandweer had heel wat werk met het opruimen van de rijbaan, waardoor de file alleen maar langer werd.