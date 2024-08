Sint-Gillis-bij-Dendermonde kijkt uit naar de 73ste editie van de Bloemencorso op zondag 1 september

In Sint-Gillis-bij-Dendermonde kijken ze reikhalzend uit naar zondag 1 september. Dan trekt al voor de 73ste keer de jaarlijkse Bloemencorso door de straten van de Dendermondse deelgemeente. Een twintigtal wagens versierd met in totaal zo'n 1 miljoen bloemen en verschillende dans en muziekacts zorgen voor een groot spektakel. Thema dit jaar is 'Wa is dat', iets wat u dan misschien zelf ook zegt voor de televisie, want de Bloemencorso wordt ook dit jaar live uitgezonden op TV Oost.