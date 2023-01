Sinaai: Man raakt geplet tussen auto en garage

De federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen heeft een deel van een grote bende opgerold die drugs invoerde via de post. Bij een actie begin vorige maand zijn een broer en een zus opgepakt die tonnen cannabis in postpakketjes van Spanje naar ons land lieten komen. Bij tien huiszoekingen hebben de speurders veertig kilo cannabis in beslag genomen. Maar de politie denkt dat de bende in totaal meer dan vier ton drugs heeft ingevoerd. Drugs opsturen via de post gebeurt wel vaker. Zeker sinds we onze aankopen meer en meer online doen.