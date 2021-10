Sinaai: Maishakselaar gaat in vlammen op, rookpluim van ver te zien

In Sinaai is deze namiddag rond drie uur een maishakselaar volledig in vlammen opgegaan. De bestuurder kon nog op tijd uit het voertuig springen en bleef ongedeerd. De brand is ontstaan toen de bestuurder met zijn maishakselaar een maisveld aan het oogsten was. Een enorme rookpluim was kilometers ver te zien. De brandweer had erg veel moeite om ter plaatse te geraken. Uiteindelijk werd er een speciale bosbrandtankwagen uit Stekene opgeroepen. De maishakselaar was tegen die tijd al volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar het zal wellicht een technisch defect geweest zijn.