Mobiliteit en Verkeer Sinaai: Jongeman van fiets gemaaid en in kritieke toestand naar ziekenhuis gebracht

Vanochtend is een jongeman levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Zwaanaardestraat in Sinaai. Bij het oversteken van de straat werd hij met z'n fiets gegrepen door een bestelwagen. Het slachtoffer kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd daarna overgebracht naar het AZ Nikolaas. De klap moet bijzonder hevig geweest zijn, want de jongeman werd twintig meter weggeslingerd. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. De hevige regenval en het feit dat het nog heel donker was, zullen ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. De bestuurder van de bestelwagen werd onmiddellijk door de politie ondervraagd.