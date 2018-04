Nieuws Sinaai: Bejaarde vrouw dood aangetroffen in plas bloed

embed

In Sinaai, deelgemeente van Sint-Niklaas is vanmiddag een 79-jarige vrouw om het leven gekomen. Hoe de vrouw gestorven is, wordt momenteel volop onderzocht. Het waren de buren die rond 2 uur vanmiddag alarm sloegen. Ze hadden hun buurvrouw vandaag nog niet gehoord en toen ze door de gleuf van de brievenbus keken, zagen ze dat er iets niet pluis was. Ze belden de hulpdiensten en die troffen de vrouw levenloos aan in haar keuken. Ze lag in een plas bloed. Hoe het slachtoffer precies om het leven is gekomen, is op dit moment nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt de zaak, maar zegt dat alles voorlopig wijst op een natuurlijk overlijden.