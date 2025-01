Scout (2) heeft CGD, en is vatbaar voor iedere bacterie, alleen stamceltherapie kan hem redden: "Word donor. Is het niet voor hem, dan voor iemand anders"

Een noodkreet van een gezin uit Kallo. Want de ouders van de twee-jarige Scout zijn dringend op zoek naar een stamceldonor voor hun peuter. Scout heeft een genetische afwijking, genaamd CGD. Daardoor is hij enorm vatbaar voor bacteriën, en kan hij er ook heel ziek van worden. Een stamceltransplantatie is het jongetje zijn enige kans om te genezen. Zijn ouders zijn geen ideale match, maar hopen via de databank zo snel mogelijk een donor te vinden. Hoe meer mensen zich opgeven als donor, hoe beter.