Schrijnwerker op rust start tweede carrière als kerststalbouwer: "Klanten van over heel Vlaanderen"

In Velzeke, bij Zottegem, heeft BiJeVa, de organisatie die zich inzet voor kansarme kinderen, haar twaalfde kerstfeest gehouden. Een tachtigtal kinderen uit meer dan 30 gezinnen kon opnieuw ten volle genieten van het eten, het snoepgoed en de cadeautjes die de kerstman voor hen vanmorgen had gebracht in het ontmoetingscentrum. Dat was de voorbije twee coronajaren niet meer gelukt op deze manier, en dus was het een extra leuk feest, voor de kinderen en ook voor bezielster Anny en haar vrijwilligersteam.