Schooltje uit Hofstade zwaait kinderen uit met mysterieuze mascotte die school in rep en roer zet

Is de jeugd van tegenwoordig mee met de actualiteit? Weten ze wat er rondom zich en in de wereld gebeurt? Dat wou de organisatie 'Nieuws in de Klas' wel eens weten. Omdat te testen organiseerden ze een online nieuwsquiz. Tien vragen over de actualiteit werden voorgelegd aan de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van 250 Vlaamse lagere scholen. Een school uit Beveren bleek het best op de hoogte te zijn. Vlaams minister van Jeugd en Media Benjamin Dalle ging hen deze middag feliciteren.