Scholen bereiden zich voor op eerste schooldag, extra spannend in Laarne: "We zijn er klaar voor."

Nog drie keer slapen en dan is het zover. Alle kinderen kunnen zich stilaan opmaken, voor de start van het nieuwe schooljaar. En ook in de scholen zelf is het nog alle hens aan dek, om die eerste schooldag zo vlot mogelijk te laten verlopen. De spanning stijgt en dat is zeker het geval in Laarne. Basisschool de Windwijzer neemt vanaf maandag een gloednieuw gebouw in gebruik. Het wordt dus niet enkel nog wat zoeken voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten.