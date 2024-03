Schild & Vrienden - Medebeklaagden waren 'meelopers' maar hun rol was 'cruciaal', geen sprake van 'humor'

Voor het hof van beroep in Dendermonde is het dodelijk ongeval waarbij Kayleigh Leemans om het leven kwam verdergezet. Het meisje van 14 overleed in de zomer van 2019 na een tragisch auto-ongeval in Nieuwerkerken bij Aalst. Kayleigh zat samen met drie anderen in de auto. Die drie overleefden het ongeval wel. Maar er was altijd twijfel over wie er nu precies aan het stuur zat. De hoofdverdachte werd daarom in eerste aanleg vrijgesproken. Maar de nabestaanden van Kayleigh gingen in beroep. Vandaag werd de bestuurder wél aangeduid door twee passagiers.