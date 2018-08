Camera's om zwerfvuilplaag op Roomacker te stoppen

In één van de appartementsblokken van het Koningin Fabiolapark in Sint-Niklaas is vannacht rond één uur brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een appartement op de achtste verdieping. Het medisch interventieplan werd afgekondigd. Zo'n 150 mensen werd gevraagd hun woning te verlaten. Ze konden schuilen in een nabijgelegen garagecomplex. Niemand raakte gewond. Het vuur ontstond doordat de bewoner van het appartement een aantal kaarsen was vergeten doven bij het verlaten van zijn flat. Na een klein uurtje was alles onder controle en kan iedereen weer naar huis.