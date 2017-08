Roger De Vlaeminck gaat Pffaf achterna en loopt nu ook met bedrijf op zijn vest

In Zaffelare, een deelgemeente van Lochristi, is vandaag het Oost-Vlaams kampioenschap ploegen georganiseerd. Organisator Groene Kring is de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers tussen 18 en 35 jaar. Het ploegen is nog altijd belangrijk in landbouwbedrijven. Het is dus essentieel dat jonge landbouwers dit goed onder de knie hebben, zo klinkt het op het veld. Daarnaast is het ploegen ook een populaire landbouwSPORT. En is er een flinke dosis vakkennis en stuurvaardigheid nodig om tot een goed resultaat te komen.