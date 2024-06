Roger (77) in Kalken ziet plots auto zijn woonkamer inrijden. Hij komt er met de schrik vanaf

Op de Heirweg in Kalken gebeurde gisteravond een zwaar verkeersongeval. Een auto belandde er in de gevel van een woning. Vier mensen werden naar het ziekenhuis afgevoerd, maar niemand verkeert in levensgevaar. De bewoner van het huis, die tv aan het kijken was in zijn woonkamer, bleef ongedeerd. De brandweer controleerde ook de stabiliteit van de woning en daaruit bleek dat onderstutting nodig was. Het ongeval gebeurde vlak voor het kruispunt van de Heirweg met de Colmanstraat. De auto had naar verluidt moeten uitwijken voor een bestelwagen die een onverwacht maneuver uitvoerde.