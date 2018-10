Rezzekes is mooiste Oilsjterse dialectwoord

En we gaan afsluiten met positief dierennieuws. Want 1 van de twee ontsnapte papegaaien uit Waarschoot is teruggevonden. De dieren waren op de dool in Aalst nadat vogeldieven ze hadden laten vliegen. De eigenaar had de Aalstenaars opgeroepen om mee uit te kijken naar de dieren... en kijk. 1 exemplaar is vanmiddag gevangen door werknemers van Gilbos, dat is een fabriek in Herdersem. De papegaai is fel verzwakt maar leeft dus nog. Er is nu nog 1 dier dat ergens in de buurt rondvliegt.