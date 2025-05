Luisterhuis Emmaüs wil eenzaamheid in Aalst aanpakken, concertnamiddag in kapel brengt mensen samen

Hoe gaat het nu eigenlijk echt met u? Hoe lang is het geleden dat u die vraag gekregen heeft? Het is nochtans een pertinente vraag die een goed gesprek op gang kan brengen, waar er ook echt geluisterd wordt naar elkaar. Het gebeurt veel te weinig volgens luisterhuis Emmaüs in Aalst. Eén op de twee mensen is eenzaam. En daar willen ze in Aalst iets aan doen. Met een concert- en poëzienamiddag brengen ze de Aalstenaars samen in een kapel en willen ze ook oproepen, om meer naar elkaar te luisteren.