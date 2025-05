Patiënten kunnen na hartoperatie herstellen in gloednieuwe cardiolounge in Azorg-ziekenhuis: "Op maat van elke patiënt"

In Aalst kunnen hartpatiënten vanaf nu terecht in een gloednieuwe cardiolounge, een ruimte in het Azorg-ziekenhuis op de Moorselbaan, waar de patiënten op krachten kunnen komen, na een kleine ingreep. Zoals het plaatsen van een stent of het vervangen van een pacemaker. Dagelijks zullen er zo'n 30 patiënten opgevangen worden in de cardiolounge. Het is trouwens een belangrijke stap in de centralisering van de afdeling cardiologie in Aalst.