TV Oost gaat zaterdagavond de Prinsenverkiezing in Aalst live uitzenden. Dit jaar doen er uitzonderlijk nog eens vier kandidaat-prinsen mee in de verkiezing, en heel wat mensen willen daarbij zijn. Helaas is de vraag naar tickets veel groter dan het aanbod en daarom hebben TV Oost en de stad Aalst de handen in elkaar geslaan. De hele show zal dus live te zien zijn bij ons. Wie geen ticket heeft, hoeft dus niet te treuren.