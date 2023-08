Regionaal mobiliteitsplan voor vervoerregio Aalst voorgesteld

In Erpe-Mere is vandaag het regionaal mobiliteitsplan voor de vervoerregio Aalst voorgesteld. Dit mobiliteitsplan geeft alle knooppunten en stopplaatsen aan in 11 gemeenten, vanaf Ninove tot en met Hamme. Via een openbaar onderzoek kunnen de bewoners hun opmerkingen over het mobiliteitsplan doorgeven. Dit op de website of via de eigen gemeenten. Het onderzoek start op 4 september en loopt tot 2 november.